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فن

بالأبيض والأسود .. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:02 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
مصطفى كرم
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة بالأبيض والأسود عبر موقع الصور الشهير إنستجرام .

وحلت دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة بالأبيض والأسود حاملة شنطة بيدها مع إسدال شعرها على كتفيها.


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام للتعبير عن إعجابهم بإطلالة دنيا.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة مع الفنان سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف ودلال عبد العزيز .

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