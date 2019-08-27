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حزب الله يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجوم الطائرتين الإسرائيليتين على لبنان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:02 ص
طائرة اسرائيلية مسيرة
طائرة اسرائيلية مسيرة
أحمد سيف الدين
كشف حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول الطائرتين الإسرائيليتين، التي استهدفت الأجواء اللبنانية يوم الأحد الماضي وأكد حزب الله أنها كانت حالة استهداف واضحة بعد المعطيات التي وصل إليها الخبراء. 

وأفاد حزب الله، بأنه بعد تفكيك وتحليل الطائرة المسيرة الإسرائيلية التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها هجومية مفخخة وليست استطلاعية. 

وفقا لما نشره بيان حزب الله اللبناني، كانت الطائرة المسيرة الأولي مليئة بالمواد المتفجرة، تلك الطائرة كانت من نوع C4‌ وتزن العبوة 5.5 كيلوجرامات. 

وأكد حزب الله أن منطقة الضاحية تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.


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