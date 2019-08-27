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بشرى: ننتظر مشاركة 39 دولة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:30 ص
بشرى
بشرى
حمزة شعيب
أكدت لفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، أن 39 دولة من المنتظر أن تشارك في الدورة الثالثة للمهرجان لهذا العام، الذي سينطلق في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وأضافت بشرى، خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن شعار الدورة الثالثة لمهرجان الجونة لهذا العام يرتبط بالهدف الذي قام على أساسه المهرجان بالاهتمام بالإنسانية لخلق جسور من التواصل وحالة من السلام وعلاقات جيدة بين الدول وبعضها مع بعض.

ونوهت الفنانة بشرى إلى تقدم 133 مشروعًا لشباب السينمائيين إلى مهرجان الجونة السينمائي بحثًا عن دعم مادي ومعنوي، ولتفعيل دور المهرجان في خلق فرص حقيقية لزيادة الإنتاج السينمائي في مصر.

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