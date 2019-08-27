إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي 4-0

حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.



وسجل رباعية الإنتر، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84 على التوالي .



بهذه النتيجة حقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا بفارق الأهداف عن يوفنتوس.



بينما ظل ليتشي بلا رصيد من النقاط .