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التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مُسيَّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" بالمجال الجوي لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من الجوف باتجاه المملكة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي حاولت عدة مرات سابقة دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.

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