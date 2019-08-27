دورة الألعاب الأفريقية.. مصر تحقق فضية وبرونزية في تنس الطاولة

حقق ثنائي رجال مصر أحمد صالح ومحمد البيلي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات زوجي الرجال لتنس الطاولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من ثنائي الجزائر بنتيجة 3-2



فيما حقق ثنائي زوجي السيدات دينا مشرف ويسرا حلمي الميدالية البرونزية والمركز الثالث ، وذلك في دورة الالعاب الافريقية المقامة في المغرب حتى 31 اغسطس الجاري



وكان تنس الطاولة قد حقق ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا.