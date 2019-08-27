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أنا آسف.. تعليق مفاجئ لـ تامر أمين بعد حلقة رانيا علواني.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:05 ص
تامر أمين ورانيا
تامر أمين ورانيا علوانى
حمزة شعيب
كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة ما دار مع خلال التحقيق أمام المجلس الأعلى للإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام باستدعائه بالأمس لسؤاله في بعض الشكاوى المقدمة ضده من قبل المجلس القومي للمرأة حول حلقة اعتقد خطئًا أنها تتهكم على المرأة. 

وعما يتعلق بإهانة المراة فى حلقته الأخيرة مع رانيا علوانى قال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين،: "الحمد لله الموضوع دا اتقفل، بعد اقتناع المجلس الأعلى للإعلام بعدم قصد أي تهكم للمرأة في الحلقة". 

وأردف الإعلامي تامر أمين،: "أنا عمري ما استحييت أو تكبرت على الاعتذار، أنا من أكثر المذيعين اللي بيعتذروا عند الوقوع في خطأ عن غير قصد". 

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أنه تربى في ماسبيروا على أن الاعتذار فضيلة، وبأنه من شيمة الكبار، متابعًا: "ما عنديش مشكلة إني أعتذر لو كنت أخطأت، لو كان المجلس القومي للمرأة زعل مني، أنا آسف، رغم أن الحلقة كانت ساخرة، ولا يقصد منها أي إساءة". 

هذا وقرر المجلس الأعلى للإعلام، حفظ الشكوى المقدمة ضد الإعلامي تامر أمين من المجلس القومي للمرأة، بعد اتهامه بإهانة المرأة خلال استضافته البرلمانية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي رانيا علواني.

وذكرت نقابة الإعلاميين، أن "أمين" تقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من النقابة.

وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، قررت مساء الأحد، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

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