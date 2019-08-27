ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للبنتاجون بشأن هجمات العراق الأخيرة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:21 ص
الدخان يتصاعد إثر
الدخان يتصاعد إثر الانفجار الذي وقع في معسكر الصقر في بغداد
أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات العراقية في التحقيق الجاري حول الهجمات الأخيرة في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي: "نؤيد السيادة العراقية وللحكومة العراقية الحق في تسيير الأمن الداخلي والحفاظ على الديمقراطية".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": " القوات الأمريكية تعمل بدعوة من الحكومة العراقية وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات".

وكانت مليشيات الحشد العراقي قد اتهمت إسرائيل للمرة الأولى رسميًا بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية، فيما اعتبر تحالف الفتح أن استهداف مقار الحشد وقياداته يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته.

ففي بيان رسمي، أقرت مليشيات الحشد العراقي بتعرضها لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان قرب الحدود مع سوريا، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءه، مع الإشارة إلى دور أميركي في تسهيل الاستهداف، وكاشفة كذلك عن سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية السابقة التي تعرضت لها داخل الأراضي العراقية.

الضربة الاسرائيلية تأتي كذلك بعد أيام قليلة على قصف غامض طال قواعد للحشد ومستودعات للصواريخ، وجهت أصابع الاتهام فيه للولايات المتحدة مع التلميح لضلوع إسرائيل، دون توجيه اتهام مباشر.

أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، والذي يعتبر بمثابة الجناح السياسي لميليشيات الحشد hgaufd، فقد أصدر بيانًا هو الآخر اعتبر فيه أن استهداف مقرات الحشد وأحد قياداته في القائم يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته، وانعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني، محملًا التحالف الدولي المسؤولية عنه، مع الاحتفاظ بحق الرد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا توضح علاقتها بـ تفجيرات مخازن الحشد الشعبي

مقترح مصري عادل يراعي مصالح إثيوبيا في سد النهضة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

نوري المالكي يهدد إسرائيل: سنرد بقوة على تل أبيب

أول لقطات لسيارات الحشد الشعبي المستهدفة من قبل طائرة مجهولة

قاسم سليماني: هذه الهجمات الجنونية نهاية إسرائيل

إعلان حرب.. تصعيد خطير بين لبنان وإسرائيل.. جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى.. وميشيل عون يحذر من مغبة الاعتداءات على سيادة بلاده.. حزب الله يتعهد بالرد

ترشيحاتنا

بعد إعلان الرئيس السيسي انضمام مصر إليه .. 8 معلومات عن ميثاق ميتز

نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة

شاب إخواني يفضح قنوات الجماعة بتركيا.. ويكشف أسرارا نارية عنها.. فيديو

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى.. فيديو

اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019.. صفقة المدرب الجديد خلال ساعات.. ورمضان صبحى يكشف كواليس حياته الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود