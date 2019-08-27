بيان عاجل للبنتاجون بشأن هجمات العراق الأخيرة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات العراقية في التحقيق الجاري حول الهجمات الأخيرة في العراق.



وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي: "نؤيد السيادة العراقية وللحكومة العراقية الحق في تسيير الأمن الداخلي والحفاظ على الديمقراطية".



وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": " القوات الأمريكية تعمل بدعوة من الحكومة العراقية وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات".



وكانت مليشيات الحشد العراقي قد اتهمت إسرائيل للمرة الأولى رسميًا بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية، فيما اعتبر تحالف الفتح أن استهداف مقار الحشد وقياداته يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته.



ففي بيان رسمي، أقرت مليشيات الحشد العراقي بتعرضها لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان قرب الحدود مع سوريا، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءه، مع الإشارة إلى دور أميركي في تسهيل الاستهداف، وكاشفة كذلك عن سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية السابقة التي تعرضت لها داخل الأراضي العراقية.



الضربة الاسرائيلية تأتي كذلك بعد أيام قليلة على قصف غامض طال قواعد للحشد ومستودعات للصواريخ، وجهت أصابع الاتهام فيه للولايات المتحدة مع التلميح لضلوع إسرائيل، دون توجيه اتهام مباشر.



أما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، والذي يعتبر بمثابة الجناح السياسي لميليشيات الحشد hgaufd، فقد أصدر بيانًا هو الآخر اعتبر فيه أن استهداف مقرات الحشد وأحد قياداته في القائم يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته، وانعطافة خطيرة في مجرى استهدافات الكيان الصهيوني، محملًا التحالف الدولي المسؤولية عنه، مع الاحتفاظ بحق الرد.