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التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في المجال الجوي لـ اليمن

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:01 ص
درون
درون
أحمد قاسم
أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في استمرار لعملياتها الإرهابية.

وقال تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها".

وأوضح تركي المالكي: أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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