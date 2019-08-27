ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
كريم جمال
حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض فى شهر سبتمبر 2019، وهو الأمر الذى أكده إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن الكويكب العملاق سيضرب الأرض، بينما لا نملك أى وسيلة دفاع ضده.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، حذر إيلون ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج «شارد» في لندن الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الارض الشهر المقبل، ومن المرجح أن يضربها- بحسب تقديرات ناسا- فى يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 مترًا.

وأوضحت الصحيفة، أن الوحش الفضائي سيمُرّ على الأرض بسرعة 14 ألف ميل فى الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

ويأتى ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها فى 1 سبتمبر عام 2000، أى أنه يظهر كل 20 عامًا تقريبًا، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

من ناحية أخرى، قالت وكالة ناسا، إنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن جيم بردنشتاين، رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية، حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضعف هرم خوفو .. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض بعد ساعة

النهاية تقترب.. كويكب يعادل 20 ضعف قنبلة هيروشيما سيصطدم بالأرض

دقت ساعة النهاية.. كويكب يهدد بإبادة البشرية والأرض على موعد مع عواصف شمسية خلال أيام.. وتوقعات بفيضانات وأعاصير

الأرض اليوم على موعد مع مرور 3 كويكبات في حجم الأهرامات بجوارها

لا حول لنا ولا قوة.. وحش فضائي يتجه نحو الأرض في 14 سبتمبر

ترشيحاتنا

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

شاهد.. تسريب صور تحفة هواوي الجديدة Mate 30 Pro

الإفتاء: أداء صلاة الفجر حاضرا ممتد لهذا التوقيت.. فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن جهاد جريشة

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

بيان عاجل للبنتاجون بشأن هجمات العراق الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود