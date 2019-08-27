ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر

حذرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض فى شهر سبتمبر 2019، وهو الأمر الذى أكده إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن الكويكب العملاق سيضرب الأرض، بينما لا نملك أى وسيلة دفاع ضده.



وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، حذر إيلون ماسك من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج «شارد» في لندن الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا.



وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الارض الشهر المقبل، ومن المرجح أن يضربها- بحسب تقديرات ناسا- فى يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 مترًا.



وأوضحت الصحيفة، أن الوحش الفضائي سيمُرّ على الأرض بسرعة 14 ألف ميل فى الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.



ويأتى ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها فى 1 سبتمبر عام 2000، أى أنه يظهر كل 20 عامًا تقريبًا، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.



من ناحية أخرى، قالت وكالة ناسا، إنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن جيم بردنشتاين، رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية، حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.