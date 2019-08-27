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برلماني عراقي: الرد سيكون قاسيا على إسرائيل حال ثبت تورطها بالضربات الجوية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي سعد الحلفي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تعاون مع الأجهزة الأمنية للتحقيق بشأن الضربات الجوية التي استهدفت قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة قرب الحدود السورية .. مؤكدا أن الرد سيكون قاسيا لإسرائيل في حال ثبت تورطها.

وقال الحلفي ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن هذه التجاوزات على أمن وسيادة العراق لا يمكن السكوت عنها، داعيا إلى عقد جلسة طارئة بحضور القيادات الأمنية للوصول إلى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد نددا أمس /الاثنين/ بالضربات الجوية التي استهدفت قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة ( الحشد الشعبي) ، ووصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية".

كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعمها لسيادة العراق واعتراضها على أية تحركات محتملة من قبل فاعلين من الخارج تحرض على العنف في العراق.

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