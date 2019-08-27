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فن

كاميلا كابيو تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت النجمة الإنجليزية "كاميلا كابيو" فيديو على حساب إنستجرام الخاص بها من على السجادة الحمراء بحفل MTV VMA.

ولفتت النجمة كاميلا كابيو الأنظار بإطلالتها الرائعة، حيث طلت بفستان ابيض مفتوح خلاب مع الاكسسوارات البسيطة، بالإضافة الى تسريحة شعر رقيقة.

كاميلا كابيلو مغنية بوب وكاتبة أغاني كوبية أميركية، هي واحدة من أعضاء فرقة الموسيقى “Fifth Harmony”، التي ظهرت على الهواء مباشرة في “X Factor”، لكنها اتخذت لنفسها طريقها الخاص وحققت شهرة واسعة في أغانيها المنفردة مثل “Havana” و“Never be the Same”.

ويذكر أن كاميلا كابيلو استراباو المعروفة بـ "كاميلا كابيلو" ولدت في 3 مارس 1997، في كوبا، في مدينة هافانا. والدها أليخاندرو عمل في البداية كغاسل للسيارة، ثم أدار منظمته الخاصة، وكانت الأم سينوهي مهندسة معمارية
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@vmas MY EYES GET SQUINTY WHEN IM NERVOUS LETS GO!!!!!!!!!!!!

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