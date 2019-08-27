قرار من القضاء الإداري بشأن ترحيل السوريين

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى ترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري لجلسة 19 أكتوبر المقبل.



وطالبت الدعوى بإبعاد السوريين المقيمين بمصر، المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أى من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.



وأضافت الدعوى، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة، مستغليين حالة الانفلات الأمنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.