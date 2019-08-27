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رياضة

رسميا .. فناربخشة التركي يعلن ضم الفرنسي عادل رامي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:03 م
الفرنسي عادل رامي
الفرنسي عادل رامي
ياسمين تيسير
أعلن نادي فناربخشة التركي ضم الفرنسي عادل رامي اليوم الثلاثاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم.

وكان نادي مارسيليا الفرنسي أعلن منذ فترة عن فسخ تعاقده مع اللاعب نظرا لتغيبه عن المشاركة في التدريبات بالإضافة لتقديمه برنامج تليفزيوني.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسيه أن اللاعب ادعى الإصابة من أجل التغيب عن المران والمشاركة في البرنامج التليفزيوني لذلك قرر النادي فسخ التعاقد معه.

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