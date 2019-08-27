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رئيس الشعبة يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:56 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
عمرو ممدوح
نصح وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المصريين باقتناء الذهب، قائلا: "بنصح كل اللي معاه فلوس يشتري دهب، لأن مهما غلي سعر الدهب ما زال هو الملاذ الآمن".

وكشف أمين، في حواره مع مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أسعار الذهب في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن سعر الذهب إذا انخفض فيعود بعد أسبوع ليرتفع لأعلى مما كان.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ترتفع عالميا، مشيرا إلى أنه يمكن شراء سبائك، وممكن شراء جنيهات ذهب، مؤكدا أنه يمكن للسيدات شراء الذهب لتتزين به، وتبيعه وقت الحاجة.

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