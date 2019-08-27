حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد سجود للسهو لمن أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة.



وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من أخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة؟» أنه لا يوجد سجود للسهو على من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة، فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلًا.



ولفت إلى أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة سُنة وليس واجبًا، فمن تركها صحت صلاته، منوهًا بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري (الأذان/714).





