ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم سجود السهو لمن أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:20 م
سجود السهو لمن أخطأ
سجود السهو لمن أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد سجود للسهو لمن أخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من أخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة؟» أنه لا يوجد سجود للسهو على من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة، فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلًا.

ولفت إلى أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة سُنة وليس واجبًا، فمن تركها صحت صلاته، منوهًا بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه البخاري (الأذان/714).


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي لشخص نسي قراءة الفاتحة في الصلاة.. فيديو

ترشيحاتنا

وانقلب السحر على الساحر.. سر استقالة المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة الجزيرة

بمظهر كاجوال.. أول ظهور لـ رامي ربيعة في لبنان عقب إصابته في مباراة اطلع بره

موجز السوشيال ميديا.. بالمايوه.. منة فضالي تشعل إنستجرام.. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

النجم الساحلي يحسم الجدل حول انضمام وجدى كشريدة لـ الأهلى

الباز يطالب بإلغاء رأس السنة الهجرية من الإجازات الرسمية

كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى