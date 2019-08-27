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محافظات

غرق شوارع شبرا الخيمة بعد كسر بخط المياه الرئيسي .. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:25 م
كسر بخط المياه
كسر بخط المياه
إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة قسم ثان شبرا الخيمة كسر بخط مياه 600 الرئيسى ما تسبب فى غرق الشوارع الجانبية وتعطل الحركة المرورية بالشوارع وتحولها إلى برك طينية وعلى الفور استدعى الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، الفرق الفنية لإصلاح الكسر وشفط المياه.

وأكد رئيس حي شرق شبرا الخيمة أنه فور ورود بلاغ يفيد وجود كسر بخط مياه 600 الرئيسي أمام قسم ثان شبرا الخيمة، تم التوجه إلى موقع الحادث وعلى الفور تم تفعيل غرفة العمليات ووضع الجهاز الخدمى فى حالة الطوارئ، وتم استدعاء المعدات اللازمة على الفور، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 2 حفار و 5 عربات لشفط المياه وعربة مجهزة بـ 3 طلمبات غاطس.

وأشار رئيس حي شرق شبرا الخيمة الى أنه جار إصلاح الكسر وشفط المياه بالشوارع المحيطة، والعمل على إعادة ضخ المياه مرة أخري فور الانتهاء من الأعمال بعد غسيل الشبكة نتيجة أعمال الإصلاح.
غرق شوارع شبرا الخيمة بعد كسر بخط المياه الرئيسي .. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بعد كسر بخط المياه الرئيسي .. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بعد كسر بخط المياه الرئيسي .. صور

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