الرياض تؤكد حرصها على نبذ الفرقة باليمن.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

سبق: اليابان تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي

عكاظ: اتفاق روسي تركي على توسيع التعاون العسكري

الشرق الأوسط: الرياض تؤكد حرصها على نبذ الفرقة في اليمن





اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بالعديد من الموضوعات، وتصدر ذلك أن مجلس الوزراء السعودي، أكد أن دعوة بلاده للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني السعودية لمناقشة الخلافات، تأتي تجسيدًا لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرًا.





وشدد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وما أكد عليه من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.





ونوّه المجلس بما تضمنه البيان من ضرورة التصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والمطالبة بسرعة الانخراط في «حوار جدة» الذي دعت له السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، ورفض واستنكار للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث.





واكدت "عكاظ" أن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، خطا خطوة واسعة نحو تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما، وأعلنا عن مجالات جديدة للعمل المشترك، بينها إطلاق النقاش حول «برامج تصنيع مشترك لطائرات مدنية وعسكرية».





ورغم أن اللقاء الذي جمع الرئيسين أمس على هامش معرض «ماكس» لصناعات الطيران، لم يكن مدرجا سلفا على جدول أعمال الكرملين، وتم ترتيبه على عجل في مسعى لمعالجة الخلافات المتصاعدة في سوريا، لكن الرئيسين سعيا إلى تأكيد أن حجم الاتفاق بين موسكو وأنقرة واسع، وأن الطرفين يعملان على توسيع مجالات التعاون في المجالات المختلفة.





وقبل أن يعقد الرئيسان الاجتماع المغلق، تجولا في المعرض. وتعمد الكرملين دعوة الصحافيين لتصوير تفقد إردوغان بعض الصناعات الروسية المهمة في مجال الطيران، وخصوصا مقاتلة من طراز «سوخوي 35» التي تعمل موسكو على توقيع عقد مع تركيا لبيعها، فضلا عن زيارة مجسم لطائرة «سوخوي 57» التي تعد الجيل الأحدث بين المقاتلات الروسية.





وأكدت "سبق" أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو دعا إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وذلك خلال مشاورات أجراها في طوكيو أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.





ونقلت «رويترز» عن كونو قوله للصحافيين بعد الاجتماع إنه اتفق مع ظريف على إبقاء التواصل الوثيق بين اليابان وإيران، اللتين كانت لهما علاقات ودية تاريخيًا، لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف: «استنادًا إلى موقف اليابان الداعم دائمًا للاتفاق النووي، طلبت من الجانب الإيراني الالتزام بالاتفاق، والعودة فورًا إلى الالتزامات بموجبه، وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها خرقه».





وأحجم كونو عن ذكر ما إذا كان قد ناقش مع ظريف المهمة التي تقودها الولايات المتحدة لتعزيز أمن الخليج، أو عمليات شراء النفط الخام الإيراني. وفي المقابل، قال ظريف إن للدولتين مصالح خاصة في أمن سوق الطاقة والاستقرار في الخليج.





واستعرض ظريف، الذي وصل عصر أمس (الثلاثاء) إلى اليابان، مع تارو، في مدينة يوكوهاما الساحلية، القضايا الثنائية، وآخر التطورات والإجراءات الدبلوماسية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق النووي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



