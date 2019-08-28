علاج جرثومة المعدة بالخل .. خرافة ولا حقيقة !!

علاج جرثومة المعدة بالخل من اكثر الطرق المثيرة للجدل حيث ان البعض يرى انها فعالة بشرط استخدامه بشكل صحيح والبعض الآخر يرى انها غير فعالة ومجرد خزعبلات شائعة بين الناس دون وعى او علم .. فما حقيقة علاج جرثومة المعدة بالخل

فى هذا التقرير نرصد اراء الفريقين المؤيد والمعارض لـ علاج جرثومة المعدة بالخل لتتمكنوا من خلالها معرفة حقيقة تأثير هذه الطريقة فى العلاج والاسباب العلمية لتمسك كل فريق بمعتقداته.





علاج جرثومة المعدة بالخل





يستند الفريق المؤيد لعلاج جرثومة المعدة بالخل على فكرة قدرة الخل فى محاربة الجراثيم والميكروبات فهو من أقوى مضادات الجراثيم والميكروبات المعروفة ، حيث يستخدم فى كثير من المواد المطهرة للجسم والتى تطرد الميكروبات من الجسم ،لأن جرثومة المعدة احد انواع الجراثيم الضارة فيعتقد انه يمكن علاجها بالخل .





ذكر الطبيب الشهير جارفيز في كتابه طب الشعوب أن تناول الخل المخفف بالماء والعسل يطهر الجهاز الهضمى للانسان من كل الاضرار والميكروبات مما يحسن الصحة العامة .





الطريقة الصحيحة لاستخدام الخل فى علاج الجرثومة





يستخدم خل التفاح فى علاج جرثومة المعدة فى الطب الشعبى بالطريقة التالية وهى اضافة ملعقة من الخل لكوب من الماء وتناولها يوميا بشرط ان يكون نواع الخل جيد وأصلى .





واستخدم فى الطب القديم البدائى فى علاج الأمراض بشكل كبير خاصة فى الامراض المرتبطة بالمعدة ولكن بطريقة معينة، وفي الطب الحديث وجدت العديد من الدراسات التي بحثت عن فعالية انواع عديدة من الخل فى علاج الامراض ان هناك أكثر من 300 طريقة لاستخدام الخل فى تطهير الجسم وقتل الجراثيم وتقليل الالم وعلاج عدد كبير من الامراض منها الدوالى وضربة الشمس .

ومن الأشياء التى تؤكد فوائد الخل فى علاج الامراض، هى : اعتماد فرع المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة المتخصص فى العلاج بالاعشاب على الخل كاحد العلاجات الرئيسية للأمراض المختلفة ، خاصة انه استخدم لانقاد آلاف الجنود أثناء حرب الاستقلال في الولايات المتحدة.





الخل ليس علاج لجرثومة المعدة





اما الرأى المعارض فقال دكتور محمد ناصر الخبير الغذائى ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " لايمكن علاج جرثومة المعدة بالخل حيث لم تثبت الدراسات العلمية فاعلية اى نوع من الخل فى علاج جرثومة المعدة وانما هى مجرد اعتقاد قديم تم توراثه على مدار اجيال متعاقبة بناء على الخبرات الشخصية ولكن لايوجد سند علمى لها، وعلاج جرثومة المعدة الأساسى عن طريق الادوية والعقاقير الطبية وليس الاعشاب والمواد الطبيعية .





الاعشاب والمواد الطبيعية ومنها الخل تلعب دور فى علاج بعض المشكلات الصحية ولها فوائد كثيرة ولكن هذا لايحدث فى علاج جرثومة المعدة فالفيصل الوحيد هو الدلائل العلمية التى لم تبين قدرة اى منها فى علاج هذا المرض .





وما ينطبق على الخل ينطبق ايضا على علاج جرثومة المعدة بالثوم حيث لم تثبت اى دراسة علمية فائدة الثوم فى علاج جرثومة المعدة ، وهذا لاينفى فوائد الثوم فى علاج الامراض الاخرى فهو من افضل الأطعمة المحتوية على مضادات حيوية طبيعية فعالة فى علاج الجسم من الامراض.



