بإشراف من الجايكا.. مصر واليابان تطلقان قمرا صناعيا جديدا.. فيديو

قال الدكتور محمد محمود، خبير هندسة الفضاء باليابان، إن الهدف الأساسي من مؤتمر التيكاد في دورته السابعة بطوكيو هو دعم القارة الأفريقية ويمتلك أبعادًا سياسية، واقتصادية.



وأضاف محمد محمود، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، اليوم، الأربعاء، أن وزير التعليم العالى سيطرح مبادرة هامة خلال انعقاد التيكاد تشمل التعاون بين وكالة الفضاء الأفريقية والتى تشرف مصر باستضافتها كمقر دائم بالقاهرة بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية الجايكا.



وأوضح خبير هندسة الفضاء باليابان أن اليابان تقدم من خلال وكالة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" الكثير من الدعم للدول الأفريقية من خلال المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية، والتعليم، والصحة.



وأكد محمد محمود أن مصر طرحت مبادرة خلال حضورها قمة التيكاد وهى تصميم قمر صناعي على مستوى القارة الأفريقية تشترك فيه دول القارة بدعم مباشر من دولة اليابان، لافتا إلى أن مصر ستقوم بتصميم أحد أنظمة هذا القمر، وتحديدا نظام الحاسب والبرمجيات، على أن تقوم الدول الأفريقية بتصميم باقى الأنظمة بإشراف من وكالة الفضاء اليابانية.