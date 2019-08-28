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الشعب قال لا.. عريضة إلكترونية ترفض تعطيل أعمال البرلمان البريطاني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:09 م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
هشام السبع
استطاع القائمون على عريضة بريطانية إلكترونية تطالب البرلمان بعدم تعطيل أعماله، جمع أكثر من 175 ألف توقيع خلال ساعتين تقريبًا.

وأصبح لزامًا على البرلمان البريطاني طرح العريضة للمناقشة لتخطيها حاجز الـ 100 ألف صوت، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتقول العريضة الإلكترونية: "يجب على البرلمان البريطاني عدم تأجيل جلساته أو تعطيل أعماله، إلا في حالة تمديد المادة 50، أو في حالة نية بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن اليوم، الأربعاء، عن تعليق أعمال البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.

ووصفت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون، قرار جونسون بأنه "أمر مشين للغاية"، مضيفة: "إنها ديكتاتورية وإذا لم يجتمع النواب الأسبوع المقبل لوقف مسارات بوريس جونسون، فأعتقد أن اليوم سوف يسجل في التاريخ مع وفاة الديمقراطية البريطانية".

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