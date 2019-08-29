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معاملة الزوجة لزوجها.. خلاف جديد بين تامر أمين ورولين وضاح ..شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:15 ص
تامر أمين
تامر أمين
محمد القاضي
حدث خلاف بين الإعلامي تامر أمين، ورولين وضاح، بسبب المعاملة بين الرجل والمرأة.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، «الكثير من الستات بتتضايق إن الرجالة مش بتحكي لها كل حاجه، علشان وراهم حاجات كتير بتعملها في حياتها»، موضحًا «الراجل أما بيمسك موبايله مراته عايزه تعرف بيعمل ايه، فاضل شويه وتشاركه في بنطلونه»، متابعا «اللي الستات بتعلمه دا، غيره زائدة قاتلة».

وأكد الإعلامي تامر أمين «أنا المفروض كزوج ما اشكش في زوجتي غير أن يكون فيه حاجه تدعوني للشك، دلوقتي بنحس إننا عايزين مع مخبرين مش مع ستات».

لترد "رولين ضاح"، قائلة «ليه الرجالة مش بتحكي للستات هما وراهم ايه، بيمسكوا الموبايل وخلاص»، موضحة «إحنا بنحب الرجاله وبنهتم بيهم أكتر، علشان كدا بنحب نعرف عنهم كل حاجه»، مؤكدة «الستات مش مخبرين».

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معاملة الزوجة لزوجها.. خلاف جديد بين تامر أمين ورولين وضاح ..شاهد

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