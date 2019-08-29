فريق بني سويف يعسكر السبت المقبل فى الإسكندرية

استقر الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسى، على بدء معسكر الفريق بالإسكندرية يوم السبت المقبل، استعدادا لدوري الممتاز "ب".



ويبدأ الفريق مرحلة جديدة من فترة الإعداد لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد، بعد انتهاء المرحلة الأولي والثانية من استعداداته، وخوض عدد كبير من المباريات الودية، للوصول لحالة فنية وبدنية عالية للاعبي الفريق.



ومن المقرر أن يخوض فريق بني سويف عددا من المباريات الودية، على هامش تواجده بالإسكندرية والذى يستمر 11 يوما، حيث يعتبر هذا المعسكر خطوة أخيرة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للموسم الجديد.



وكان الفريق قد خاض من قبل معسكرا من يوم 13 يوليو واستمر حتى عيد الأضحى داخل منتجع الأسيوطي الرياضي ضمن خطة إعداد الفريق للممتاز "ب".