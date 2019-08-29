عون: لبنان حريص على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والعراق في كافة المجالات، مرحبا بالتعاون بين البلدين في المجالات الطبية والصحية، والتنسيق في مجال الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية اللبنانية للمساعدة في النهوض بالقطاع الصحي العراقي الذي تعرض لأضرار نتيجة الأحداث التي شهدها العراق خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم الخميس، وزير الصحة العراقي علاء العلوان، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان.

وأشار عون إلى التطور الذي حققته صناعة الأدوية في لبنان، إضافة إلى التقدم العلمي الجامعي في المجالين الصحي والطبي.

من جانبه، أعرب وزير الصحة العراقي -في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء- عن تقديره لدعم الرئيس اللبناني لكل ما من شأنه تعزيز التعاون بين العراق ولبنان في المجال الصحي.

وأوضح أن اللقاء تناول آفاق التعاون لا سيما باتجاه إعادة بناء القطاع الصحي في العراق، وتقوية التعاون في كافة المجالات بين قطاعي الصحة في البلدين.

من جهته، قال وزير الصحة اللبناني جميل جبق، إنه سيتم البدء في تنفيذ مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الصحي، وصولا إلى نتائج قريبة حول التعاون في صناعة الدواء وتصديره إلى العراق، وكذلك إيفاد الكوادر الطبية والمهنية لمساعدتهم.

