على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "نصف الدنيا" إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام من تصوير المصور حسام عاطف الشهير ب"أنتيكا".



وظهرت ميريهان في جلسة التصوير بإطلالة بسيطة متلائمة مع أجواء الصيف مرتدية فستان مزين بالورد والتصوير كان على شواطئ أحد المدن الساحلية.



وفي إطار آخر تحضر ميريهان حسين للجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع ،والجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" ،وأيضا تحضر لمشروع غنائي جديد ستكشف عن تفاصيله الأيام المقبلة.