ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:39 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
سعيد فراج
خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "نصف الدنيا" إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام من تصوير المصور حسام عاطف الشهير ب"أنتيكا".

وظهرت ميريهان في جلسة التصوير بإطلالة بسيطة متلائمة مع أجواء الصيف مرتدية فستان مزين بالورد والتصوير كان على شواطئ أحد المدن الساحلية.

وفي إطار آخر تحضر ميريهان حسين للجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع ،والجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" ،وأيضا تحضر لمشروع غنائي جديد ستكشف عن تفاصيله الأيام المقبلة.
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة
على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر النارى.. منة فضالى فى أحدث جلسة تصوير

أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال يوليو.. ميريهان حسين بالمايوه.. نيرمين الفقى تخطف الأنظار بهوت شورت فى اليونان.. أحلام بنفس فستان إلهام شاهين.. وزوجة نجل إيلي صعب بـ 3 إطلالات في حفل زفافها

ترشيحاتنا

ملين ومضاد للحساسية ..الصحة تحذر من نوعين دواء ..مستند

على الشاطئ.. ميريهان حسين في جلسة تصوير جديدة

مكشوف من الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الحمد لله.. شاهد | أول رد فعل لـ ريهام سعيد بعد وقفها

الحكومة: إيقاف صرف المعاش فى حالتين.. تعرف عليهما (بيان رسمي)

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس العالم للطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها