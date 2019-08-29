ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:55 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
محمد بدران
نشرت رانيا ملاح الفنانة السورية، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة "الابيض والاسود لونى المفضل" ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت .. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

رانيا ملاح تتألق بالأسود في إطلالة جذابة خلال أحدث جلسة تصوير

بـ تي شيرت كت.. انجى خطاب تبرز أنوثتها داخل السيارة.. شاهد

فستان مفتوح من الساق.. رانيا ملاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالأبيض والأسود .. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

ابنة هيفاء وهبي فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. شاهد

ترشيحاتنا

انتقام زوجين.. قتلا طفلاً 4 سنوات ثأرًا لغرق نجلهما بأسيوط

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها

كلام نهائى.. ازارو يرحل عن الأهلى وهذا هو البديل

بسبب مكالمة غرامية.. تاجر خردة يقتل زوجته بـ المطرية

مدرب الأهلي الجديد يسبب أزمة عنيفة في النادي

لماذا تم تنصيب جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها