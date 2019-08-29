لونى المفضل .. رانيا ملاح فى أحدث ظهور لها بالأبيض والأسود

نشرت رانيا ملاح الفنانة السورية، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة "الابيض والاسود لونى المفضل" ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.