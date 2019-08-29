محمد محمود عبد العزيز يقضى إجازته بالساحل.. شاهد

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له على أحد شواطئ الساحل الشمالي.



وظهر محمد محمود عبد العزيز وهو داخل حمام السباحة خلال قضائه العطلة الصيفية، وعلق قائلًا: "صورة بدون أي تعديلات بعدسة النجم الكبير كريم محمود عبد العزيز".



يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج “فنون مصر” وإخراج "تامر حمزة".



بطولة الفنان "عزت العلايلى " والفنان "صلاح عبدالله" و الفنانة "بوسى" و الفنانة "مرڤت أمين " وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم .. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .