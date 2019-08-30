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لبنان يحرج وزير الخارجية التركي بشأن ناقلة النفط الإيرانية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتلقى أي بلاغ يفيد بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" "جريس 1" سابقا، ستتوجه إلى لبنان.

جاء ذلك في تصريحات لقناة روسيا اليوم، ردا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي قال فيه إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان، مؤكدا أنها لن تتوجه إلى تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال اليوم الجمعة إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا (جريس 1 سابقا) الموجودة حاليا في المياه الواقعة جنوبي تركيا تتجه إلى لبنان.

وتأتي تصريحات أوغلو على الرغم من أن موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر في وقت سابق من اليوم أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

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