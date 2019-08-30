وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.. تعرف على موعد العزاء

توفي اليوم الجمعة، المستشار عادل بيومي على نصار، والد وزير التجارة والصناعة.



ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بمسجد عمر مكرم رجال - سيدات في ميدان التحرير وسط القاهرة.



العزاء تلغرافيًا: وزارة التجارة والصناعة 2 شارع أمريكا اللاتينية جاردن سيتي.



وأدى المهندس عمرو نصار، الخميس 14 يونيو 2018، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للتجارة والصناعة.

