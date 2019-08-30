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وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.. تعرف على موعد العزاء

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:41 م
وفاة والد المهندس
وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
توفي اليوم الجمعة، المستشار عادل بيومي على نصار، والد وزير التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بمسجد عمر مكرم رجال - سيدات في ميدان التحرير وسط القاهرة.

العزاء تلغرافيًا: وزارة التجارة والصناعة 2 شارع أمريكا اللاتينية جاردن سيتي.

وأدى المهندس عمرو نصار، الخميس 14 يونيو 2018، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للتجارة والصناعة.

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