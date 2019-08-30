الاتحاد المالي والإنجولي يستدعيان ديانج وجيرالدو من الأهلي

تلقى، اليوم الجمعة، النادى الاهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الأنجولي باستدعاء جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في مباراتي جامبيا يومي 6 و 10 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.



ويعد جيرالدو من أحد الركائز الأساسية لمنتخب أنجولا وكان أساسية في تشكيلة الفريق ببطولة أمم إفريقيا 2019.



كما تلقى الأهلى خطابًا من الاتحاد المالى لاستدعاء أليو ديانج للمشاركة فى مباراة منتخب مالى الأولمبى ضد نظيره المغربى يوم 5 سبتمبر المقبل.



