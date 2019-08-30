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أخبار البلد

أبو العينين ينعى والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:11 م
وفاة والد المهندس
وفاة والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
تقدم محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد بخالص التعازي للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى وفاة المغفور له والده المستشار عادل بيومي على نصار.

ونعى "أبو العينين" ببالغ الحزن والأسى والد المهندس عمرو نصار، داعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بمسجد عمر مكرم رجال - سيدات في ميدان التحرير وسط القاهرة.

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