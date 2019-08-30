الأنبا موسى يفتتح مؤتمر شباب أوروبا الـ 19 في روما

افتتح نيافة الأنبا موسي أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر و كل بلاد المهجر مؤتمر شباب أوروبا التاسع عشر بروما، حيث يستمر حتى أول سبتمبر المقبل.



وأوقد الأنبا موسى شعلة بداية المؤتمر الذى يقام تحت عنوان "لاحظ نفسك والتعليم ودوام على ذلك" في حفل الافتتاح والقي الأنبا برنابا كلمة رحب فيها بالأنبا موسي والأباء الأساقفة الحاضرين والأباء الرهبان و الأباء الكهنة الذين يخدمون في أوروبا وكل الشباب الذين حضروا من اثني عشر دولة في اوروبا و يتراوح عددهم حوالي أكثر من ستمائة شاب وشابة.



يحضر المؤتمر من الأباء الأساقفة، الأنبا بيمن أسقف نقادة و قوص، الأنبا أنطوني أسقف ايرلندا وشمال انجلترا، والأنبا أباكير أسقف السويد و الدول الاسكندنافية، والأنبا انجيلوس أسقف لندن، الأنبا دميان أسقف برلين، الأنبا جبرائيل أسقف النمسا، الأنبا ميشائيل أسقف فرانكفورت، والأنبا أانطونيو أسقف ميلانو، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



كما حضر اللقاء إبراهيم سمك مستشار الرئيس السيسي والعالم في مجال الطاقة الشمسية بألمانيا وهو من أوائل من اسسوا مؤتمر شباب أوروبا.



وشهد بداية المؤتمر إقامة حفل تأبين للمتنيح نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو الذى رحل عن عالمنا في يوم الاثنين 14 أغسطس 2017.