كارمن بصيبص تتوقع نجاحا كبيرا لـ عروس بيروت

أعربت الممثلة كارمن بصيبص عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل عروس بيروت، مؤكدة أن بدايتها في التمثيل كانت من خلال شاشة MBC4، وحقق العمل الذي شاركت فيه يومها نجاحًا ملموسًا، معتبرة أن المسؤولية اليوم باتت أكبر، لأن حجم العمل والشخصية التي أقدمها أكبر.



وأضافت أنه إذا ما حقق "عروس بيروت" النجاح الذي نتوقعه جميعًا، فسيكون ذلك بفضل كل ممثل شارك فيه، كل ممثل أعطى من قلبه وطاقم الإنتاج والتنفيذ".



وختمت "أتمنى أن يلاحظ الجمهور الجهود الكبيرة التي بذلناها من أحل إنجاح العمل".



كانت شاشة MBC4 قد أعلنت عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات "عروس بيروت"، الذي يبدأ عرضه في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج O3 Media.