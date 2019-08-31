محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم السبت 31-8-2019

يدخل نادي ليفربول فى مباراة قوية أمام منافسه بيرنلي اليوم السبت فى اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويقدم موقع صدى البلد التشكيل المتوقع لكتيبة الريدز بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.



ومن المتوقع أن يلعب ليفربول مباراة اليوم السبت 31-8-2019 بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أدريان.



الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – أندرو روبرتسون.



الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.



الهجوم: محمد صلاح – فيرمينيو – ماني



بينما من المتوقع أن يلعب بيرنلي بتشكيل مكون من:



نيك بوب، ماثيو لوتون، جيمس تاركوفيسكي، بن مي، إريك بيترس، جودمندسون، جاك كورك ويستوود، دوايت منيل، كريس وود، أشلي بارنيس.



ويتواجد نادي ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يتواجد مادي بيرنلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط.