لحين ظهور الزوج المناسب.. قصة ريم مهنا أول فتاة تجمد بويضاتها في مصر

حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لم تتوقف منذ إعلان الفتاة المصرية ريم مهنا، عن قيامها بعملية تجميد بويضاتها، لحين إقبالها على الزواج أو ظهور الزوج المناسب لها وفقًا لما أعلنته.
بصورة ضاحكة مبهجة، ظهرت الفتاة العشرينية «ريم مهنا» على أصدقائها من خلال حسابها على «فيس بوك»، من خلال مقطع فيديو تخبرهم بأنها أجرت عملية تجميد للبويضات، قائلة: «بما إني لسه متجوزتش وناوية مش هتجوز غير بعد الثلاثين علشان كده أنا عملت عملية تجميد للبويضات».
وتعرف عملية تجميد البويضات بأنها عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير، ويتم من خلالها سحب البويضات ووضعها في ثلاجة تحت درجة معينة لتتم عملية التجميد والتي يتم فيها حفظ تلك البويضات للعديد من السنوات لحين استخراجها وإذابتها للتخصيب.
رغبة «ريم» في تجميد بويضاتها قبل إجراء عملية السحب والتجميد، لم تكن بالعادية فإنها تعد أول فتاة مصرية تفكر في تلك العملية، وفقا لما أخبره بها الطبيب صاحب العملية، «أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب وهي عايزة تعمل تجميد لبويضاتها»، وهو ما جعل الفتاة تشعر بالحماسة لأن تصبح أول فتاة في إجراء تلك العملية وإتمامها في أسرع وقت ممكن.
السبب الرئيسي لإقبال «ريم» على تلك العملية، هو رغبتها في إثبات ذاتها قبل الزواج، خاصة وأنها كانت قد اتخذت قرارا أنها لن تتزوج قبل سن الثلاثين، لرغبتها في تحقيق أحلامها ورسم خريطة مستقبلها في العمل، وأن تحقيق تلك الأحلام أسهل قبل فترة الزواج على حد وصفها.
«ريم» التي تقترب من الثلاثين عاما، لم تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد بلوغها سن الثلاثين إذذا كانت تلك الفترة تطول أو تقصر لحين ظهور الشخص المناسب في حياتها والذي ينال إعجابها وحبها، حتى أنه من المحتمل أن يظهر هذا الشخص في حياتها بعد الأربعين وقد تكون قد وصلت إلى وضع صعب مع عملية الإنجاب في هذا السن، حتى قررت أن تقبل على عملية تجميد البويضات باعتبارها الحل الأفضل خلال تلك الفترة لعدم استعجال الزواج أو الإنجاب.
عملية تجميد البويضات التي قامت بها «ريم»، أعلنت أنها الحل الأفضل للكثير من الفتيات الذين يؤجلن الزواج لحين تحقيق أحلامهن ومستقبلهم من خلال العمل، إضافة إلى أنه الحل الأفضل للسيدات المصابات بمرض السرطان منذ بداية اكتشافه، فإنه في تلك الحالة من الأفضل إجراء العملية وتجميد البويضات لحين التعافي من هذا المرض.
ومنذ إعلان ريم عن إجرائها لتلك لعملية تجميد البويضات ولم تتوقف عنها الأسئلة والاستفسارات من خلال صفحتها على «فيس بوك» حول طريقة إجراء تلك العملية و أسعارها، والتي أوضحت أن تلك العملية يتم إجراؤها عن طريق 3 فتحات في منطقة البطن ويختفي أثرها عقب العملية مباشرة، لكن تكلفته عالية، إضافة إلى دفع مبالغ سنوية للطبيب لحفظ تلك البويضات.