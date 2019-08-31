لحين ظهور الزوج المناسب.. قصة ريم مهنا أول فتاة تجمد بويضاتها في مصر

حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لم تتوقف منذ إعلان الفتاة المصرية ريم مهنا، عن قيامها بعملية تجميد بويضاتها، لحين إقبالها على الزواج أو ظهور الزوج المناسب لها وفقًا لما أعلنته.



