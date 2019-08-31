20 رحلة جوية تعيد الحجاج من الأراضي المقدسة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب

تستمر مصر للطيران، في تسيير جسرها الجوي من مطاري جدة والمدينة المنورة، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تعيد اليوم، السبت، 3400 حاج، على متن 20 رحلة جوية إلى مطارى القاهرة وبرج العرب، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 1700 حاج، من بينهم رحلتين شارتر لحجاج مدينة مالى، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج، من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف بخلاف رحلات العمل.



وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، ومنتظر أن تختتم جسر العودة يوم 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.