نقيب المعلمين: الإخوان وراء ترويج شائعات مقاطعة أول يوم دراسي

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن لجان جماعة الإخوان الإرهابية، وراء ترويج شائعات مقاطعة أول أيام العام الدراسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنهم يهدفون إلى إثارة البلبلة.



وأضاف خلف الزناتي، خلال اجتماعا بنقابة المهن التعليمية، اليوم السبت، لمناقشة الإعانات الخاصة بأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين، وقانون النقابة ومعاشات المعلمين، أن النقابة هي من رفعت القضية لإنهاء الحراسة، وما يثار من خلال أشخاص أنهم يقومون برفع قضية لإنهاء الحراسة غير صحيح.



وأشار إلى أن حكم المحكمة في 2018، يؤكد إنهاء الحراسة وصحة إجراءات الجمعية العمومية للمعلمين، مضيفا، أن أصحاب المصالح قاموا بالطعن على الحكم، وبطلانه وعدم الاعتداد به، وإعادتها للحراسة القضائية، وهو ما تم رفضه من الجمعية العمومية.



وجاء ذلك بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، محمد عبدالله الأمين العام للنقابة، وعدد من قيادات النقابات الفرعية ورؤساء اللجان الفرعية.

