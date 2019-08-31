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فن

محمد رشاد ينتهى من كليب دلع

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:53 م
محمد رشاد
محمد رشاد
أحمد إبراهيم
انتهى الفنان محمد رشاد، منذ أيام، من تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية بعنوان "دلع".

الأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى، وسيتم طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد كانت أغنية " احساسي" وهي من كلمات عمرو المصري والحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل وتخطت نسبة المليون مشاهدة.

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