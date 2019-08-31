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اخبار النادي الاهلي اليوم السبت 31-8-2019.. خناقة رانيا علواني مع الجماهير أبرزها

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:35 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 31 أغسطس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:

قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية
اكد مصدر مسئول داخل النادي الاهلي ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يدرس خوض. مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

انقسام في مجلس إدارة الاهلي.. تويتة رانيا علواني تفضح المستور.. تفاصيل مثيرة
اشتعلت الأزمات في مجلس ادارة النادي الأهلي، بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد، الذي طال انتظار الإعلان عن اسمه، وكان من المنتظر الافصاح عن اسم كبير ولكن نشبت الأزمة لهذا السبب.

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. رسالة خاصة من لجنة التخطيط بـ الاهلي الى محمد يوسف
حرصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل وفي حضور محمود الخطيب رئيس النادي علي توجيه الشكر لمحمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بعدما تعذر استمراره خلال الفترة المقبلة نظرا لاستعانة المدير الفني الجديد رينيه فايلر بمساعدين أجانب.

رانيا علواني: حاسبوا الخطيب ولجنة الكرة على اللي فات واللي جاي
دخلت السباحة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في نقاش حاد مع أحد مشجعي القلعة الحمراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي
انتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها مؤخرا.

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