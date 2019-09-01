تعلقت في الجو.. ناهد السباعي تمارس اليوجا مع الكلب سوكر

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تمارس رياضة اليوجا.وظهرت ناهد السباعي وهي متشبثة بقدميها بأحد العمدان للمارسة اليوجا ومعها كلب والدتها.وعلقت ناهد السباعي علي الصورة قائلة "اليوجا القطب الطائر مع سوكر كلب امي".ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.وانتهت ناهد السباعي مؤخرًا من تصوير مسلسها "مملكة إبليس"، إلى جانب رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.