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فن

بفستان أحمر قصير.. سارة نخلة تبهر متابعيها بحركات بطيئة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
مصطفى كرم
نشرت الفنانة السورية سارة نخلة فيديو لها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي تمشي بالحركة البطيئة.

وظهرت سارة نخلة بفستان أحمر قصير وهي تختبر مشيتها في عرضها للأزياء والموضة من خلال التصوير البطيء للكاميرا .

ولاقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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