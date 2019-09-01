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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبدأ استخدام أكبر منظومة رقمية في العالم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
رئيس جامعة مصر للعلوم
رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
قســـم التعليــــم
تشهد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تطبيق العمل داخل الجامعة وفق منظومة إدارة الجامعات رقميًا، بتكلفة تصل الى مايزيد عن 120 مليون جنيه، وهي المنظومة التي تعتمد على برامج (بانر) لإدارة الموارد ونظم معلومات الطلاب من إنتاج شركة إللوسیان الأمريكية، ويجرى تطبيقها في 2500 جامعة حول العالم، وذلك في إطار سياسة التحول نحو مجتمع رقمي، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والخريجين وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار الجامعي.

وقال خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة في بيان، اليوم الأحد، إن نظام إللوسيان هو استثمار في أبنائنا الطلاب ووسيلة لتقديم خدمات طلابية رقمية بكل يسر حيث يتمكن الطلاب عن طريق هذه المنظومة الرقمية من سداد الرسوم الدراسية عن بعد إلى جانب قيامه بتسجيل المقررات الدراسية وإرشادهم أكاديميا وتأمين بيانات الطلاب وتقديم تعليم إلكتروني ذكي في إطار رقمي متكامل.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تركز على التكامل بين جميع نظم المعلومات التي تخدم المعنيين بالجامعة مثل نظام رابطة الخريجين وملف الإنجاز لكل من الطالب وعضو هيئة التدريس والتعليم الإلكتروني الذي يحلل أنشطة الطلاب التعليمية ويعطيهم تغذية راجعة لتنمية المهارات وتعزيز المسار التعليمي.

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