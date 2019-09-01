قطر تتخذ قرارا مفاجئا بشأن تمويل الكهرباء في قطاع غزة

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن قطر قامت بتقليص تمويل الوقود لصالح محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.



وأوضح الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي المختص في الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن "السفير القطري أعلن بشكل مفاجئ تخفيض تمويل السولار لتشغيل محطة الكهرباء في غزة إلى النصف".



وقال هوجي: إن المبعوث القطري إلى غزة، محمد العمادي، تراجع عن الاتفاق الذي كان قد وقع عليه لتمويل السولار حتى نهاية العام، وبالتالي أبقى قطاع غزة بنصف كمية الكهرباء التي يحتاجها.



وأضاف: "بموجب الاتفاق الذي وقع عليه مع الأمم المتحدة فان قطر تشتري السولار من شركة إسرائيلية وهي تقوم بدورها بنقله بواسطة صهاريج إلى غزة. الكمية التي تم شراؤها حتى الآن تصل إلى ثلاثة ملايين لتر في الأسبوع، والآن تخفض قطر الكمية إلى مليون ونصف مليون لتر".



وكان السفير القطري قد وقع اتفاقا مع الأمم المتحدة لتمويل السولار لمحطة الكهرباء حتى نهاية العام 2019.



جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر في 26 من أغسطس تخفيض كمية السولار إلى القطاع المحاصر لصالح محطة توليد الكهرباء إلى النصف متذرعا بإطلاق صواريخ من غزة.



ويعاني قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة وساعات قطع طويلة للتيار الكهربائي قبل تخفيض كمية السولار المدخلة للقطاع، مما يعني تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.