جيش الاحتلال يرد على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.



وذكر الجيش في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".



وأضاف البيان "الجيش الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".



كان حزب الله أعلن منذ قليل أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.



وذكر حزب الله في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية دون ذكر المزيد من التفاصيل.