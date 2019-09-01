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جيش الاحتلال الإسرائيلي يكذب.. قصف حزب الله أوقع قتلى وجرحى بين صفوفه .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
حسام رضوان
كشف مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية كذب بيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدم وجود قتلى أو مصابين في القصف الذي شنه حزب الله اللبناني.

وأظهر مقطع فيديو نقل جنود إسرائيليين مصابين جراء القصف بواسطة طائرة هليكوبتر.

وكانت قناة "برس تي في" الإسرائيلية، أفادت بمقتل 4 إسرائيليين على الأقل بالإضافة إلى مقتل قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال.

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان قد توقف.

وكان جيش الاحتلال شن هجوما على عدة أهدف في جنوب لبنان ردا على قصف لحرب الله اللبناني.

وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن 4 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني.

وكانت القناة قد أكدت مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله، والتي استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وكان حزب الله قد أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله إنه قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش .

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفورية خلال القصف الذي شنته على بلدة مارون الراس، بحسب ما ذكرته قناة "الميادين".

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