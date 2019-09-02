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رياضة

48 ساعة راحة للاتحاد السكندري بعد الخروج من كأس مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري - أرشيفية
عبدالله هشام
قرر طلعت يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري إعطاء اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الهزيمة أمام فريق الزمالك بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي كأس مصر.

وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بغلق ملف مباراة الزمالك وهزيمة الكأس وإراحة تفكيرهم تماما حتى يعودوا مرة أخرى للتدريبات والاستعدادات لـ مباراة العربي الكويتي في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية.

جدير بالذكر ان الاتحاد السكندري حقق الفوز على منافسه العربي الكويتي بنتيجة هدف دون رد سجله خالد قمر من ضربة جزاء.

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