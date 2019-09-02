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فن

شاهد .. أمير طعيمة برفقة تامر حسنى فى حفل الـ 15 سنة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
امير طعيمة وتامر
امير طعيمة وتامر حسنى
القسم الميدانى
نشر المؤلف أمير طعيمة، عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة تجمعه بالفنان تامر حسنى من حفل الـ15 سنة أثناء وقوفهم على المسرح.

وقال أمير طعيمة، معلقا على الصورة: "من حفل الـ ١٥ سنة، شكرًا تامر و جمهورك الكبير علي حسن الاستقبال، حفل رائع و يوم جميل".

وجاءت التعليقات من قبل متابعى أمير طعيمة عبر تويتر على هذا النحو:
تامر جميل اووي ف تعاملاته مع زمايله في الوسط
حضرتك ،بليغ حمدي العصر للكلمه
حلقت دقنك ليه
نجوم مصر

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