عروس بيروت .. دراما من نوع ثانٍ على غرار المسلسلات التركية عندما تنجح فيما تفشل فيه السياسة

تستعد فضائية الـ Mbc لعرض مسلسل عروس بيروت الذى شغل مساحة كبيرة من البحث على محرك جوجل وتصدر قائمة التريند من حيث الأعلى بحثا، و يجسد بطولة مسلسل عروس بيروت الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيص كثنائي تحظى أعمالهما الفنية بمشاهدة كبيرة فى الوطن العربي ويجمعهما عمل درامى للمرة الثانية

ولعل الاهتمام الكبير الذي حاز عليه مسلسل عروس بيروت قبل عرض أولى حلقاته المقرر عرضها اليوم يعود لأجواء الحب والرومانسية التى جمعت بين ظافر وكارمن على غرار المسلسلات التركية التي حققت قبولا ونجاحا كبيرا بعد غزوها الشاشات العربية وأحدثت ضجة صاخبة في الأوساط الاجتماعية والتربوية العربية بين ناقد ورافض وبين منبهر ومتابع .



عروس بيروت أم اسطنبول وكشف برومو مسلسل عروس بيروت الذي لم يتجاوز مده عرضه الدقيقة عن ملامح المسلسل تلك النسخة المعربة لمسلسل تركي شهير "عروس اسطنبول"، يحكي قصة حقيقية جرت أحداثها في حقبة قديمة. وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري "ليالي أوجيني" الذي تم عُرضه في رمضان 2018.

ويتألف عمل مسلسل عروس بيروت من 80 حلقة تقريباً تتضمن الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة يتابعها المشاهد بحماس بين حلقة وأخرى.

عروس بيروت مرحلة تحول فى الدراما العربية ويعتبر مسلسل عروس بيروت تجربة جديدة بعد وقف دبلجة المسلسلات التركية لتغيير مسار الدراما العربية في العالم العربي بعد زيادة مساحة مشاهدة المسلسلات المدبلجة، وتحديدًا الهندية والتركية خلال الفترة الحالية، حتى أصبحت مثل الحمى التي اجتاحت القنوات الفضائية منذ فترة، وشغلت بال الكثير من المتابعين لها، وذلك بسبب الجو الرومانسى الذى أحاط بأحداث المسلسل والتعامل بين أفراده، وفقًا لما يراها معظم المشاهدين المصريين، الذين يتابعون هذه النوعية من الدراما، وأكثرهم من السيدات، خصوصًا أنهم يرون أن المجتمع يفتقد لمثل هذه الرومانسية، وهو ما يجعلهم يلجأون لها لأنهم وجدوا فيها ما يفتقدوه من حيث الأحداث والمناظر، بجانب أسلوب تعامل الرجل مع زوجته لذلك هذه المسلسلات أثارت أزمات اجتماعية لافتقاد أشياء كثيرة وليس الرومانسية فقط، بالإضافة إلى أنهم لا يرون هذا فى الأعمال التليفزيونية المصري.

عروس بيروت من الدبلجة إلى الإنتاج

"مسلسل عروس بيروت تجربة فريدة واستطاع فريق العمل في المحطة تحويل الأزمة إلى فرصة بعد وقف دبلجة المسلسلات التركية لتكون فرصة لنا لنضع استثمارا أكبر بإنتاج مواضيع عربية كبيرة، وهدف "MBC" الانتقال من الدبلجة إلى الإنتاج". هذا ما صرح به على جابر مدير قنوات "إم بي سي" خلال احتفالية أقيمت قبل عرض أولى حلقات المسلسل. وقال: "عروس بيروت" مستقبل قناة "MBC" فيما يتعلق بالدراما وكيفية الارتقاء بها، مشيراً إلى أن "المحطة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالبرامج" كما أكد جابر أن "الاستثمار الكبير سيكون بانتاج دراما لم نشهدها من قبل وقادرة على السفر إلى أماكن مختلفة حول العالم.

هل المسلسلات المدبلجة سلاح تدمير الهوية الثقافية للشعوب؟ واتجهت أنظار المحللين تجاه أسباب الانتشار الواسع للمسلسلات المدبلجة في الوطن العربي وقبولها على نطاق واسع بشكل غير مسبوق، محذرين من تداعيات هذه المسلسلات باعتبارها قوة ناعمة استخدمتها دول كسلاح لتدمير الهوية الثقافية للشعوب العربية بعدما فشلت المخططات السياسية،

إزاء ذلك، وصف الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، نجاح المسلسلات التركية والهندية فى الأوساط العربية بـ "الكارثة"، محذرا من السير على حذو هذه النوعية من المسلسلات التى كانت سببا كبيرا وراء ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين نظرا للحالة التى يجسدها المسلسل بشكل مبالغ فيه. وأوضح "فرويز"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطر هنا لا يكمن كونه دراما يشاهدها الأطفال والكبار بل كونها سلاح يعرف بـ"القوة الناعمة"، تستخدمه دول بعينها للفتك بالثقافات الأصيلة للشعوب العربية والتأثير على هويتها وهذا ما نجحت فيه تركيا بالترويج لمسلسلاتها فى أكثر من 100 بلد عربي، وفى المقابل فشلها فى الدول الأوروبية. وأضاف: أن مصر كان لها الريادة فى الوطن العربي بل والعالم من حيث اعمالها الدرامية على عكس الوضع الحالي بات أمثال محمد رمضان وغيره يتصدر المشهد الدرامى. وحذر "خبير الطب النفسي"، من تأثير هذه النوعية من المسلسلات على العلاقات الزوجية، وإنما لامتداده إلى الأطفال الصغار الذين، بطبيعة الحال، باتوا يتعلقون بها على طريقة الأم، مما يؤثر على سلوكهم لاسيما فى طرق التحدث لأنه يدمر اللغة العربية لديهم

عروس بيروت على طريقة نور ومهند تدور أحداث مسلسل عروس بيروت عن قصة حب تجمع فارس مع ثريا الفتاة التلقائية المفعمة بالحيوية والطاقة وحب الحياة، والتي تعمل كفنانة وتغني في إحدى الملاهي الليلية، ليشكل لقاؤهما لاحقاً نقطة انطلاق المشاكل والصراعات الدرامية والمواجهات الناجمة من جرّاء رفض المحيطين بهما لهذا الحب خصوصاً (ليلى) والدة فارس والتي تلعب دورها (تقلا شمعون).