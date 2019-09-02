لزيادة الصادرات .. 30 شركة مصرية تشارك فى معرض أربيل بالعراق



وأضاف أن معرض "أربيل" يشمل 5 معارض تخصصية تحقق فرصا تصديرية استثنائية من خلال إتاحة مجالات لا محدودة للشركات العارضة لتقديم أحدث الحلول الصناعية المبتكرة والأفكار الصناعية غير التقليدية لخدمة السوق الواعدة.



ذكر أبو المكارم أن حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق العراقي خلال النصف الأول من العام الجاري لا يتجاوز ألا 33,9 مليون جنيه وهو ما يعنى أن هناك فرصة تصديرية واسعة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق العراقى , يأتي على رأسها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بنحو 20.66 مليون دولار، يليها المنتجات الورقية بقيمة 9.35 مليون دولار، ثم المنظفات بنحو 2.19 مليون دولار.



وأضاف أن قيمة صادرات منتجات الزجاج للعراق بلغت نحو 1.06 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- يونيو2019"، والكيماويات غير العضوية نحو 200 ألف دولار، والكيماويات العضوية نحو 200 ألف دولار، والأحبار والدهانات نحو 130 ألف دولار، والكيماويات المتنوعة نحو 50 ألف دولار، ومنتجات الأسمدة نحو 30 ألف دولار، والخلايا الجافة نحو 30 ألف دولار، والمواد اللاصقة نحو 10 آلاف دولار.



وقال إن أربيل شهدت خلال العقد الماضي ارتفاعا بمعدلات استهلاك المنتجات البلاستيكية بنحو 12%، كما يصل النمو بقطاع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية إلى 20%، ويتوقع أن يرتفع معدل استهلاك مواد التعبئة والتغليف إلى 18% سنويا، وكذلك المنتجات الورقية لنحو 7.5 %.



تبدأ 30 شركة مصرية مشاركتها بعد غد الأربعاء فى معرض اربيل الدولى p5" الذي يقام في كردستان بالعراق خلال الفترة من 4-7 سبتمبر الجارى صرح بهذا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.وقال أبو المكارم، إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص المجلس على نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجناح المصري يقام على مساحة 750 مترا بمشاركة 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية و10 شركات من قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.أوضح أبو المكارم أن المعرض يفتح نافذة واسعة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية حيث يعد المعرض الصناعي الأوسع نطاقا والأكثر شمولا في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة الكثير من الدول (العراق، ايران، تركيا، السعودية، الإمارات، وغيرها ).وأضاف أن قطاعات العرض تغطى كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك، الكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الطباعة، المنتجات الورقية من خلال حدث واحد , مما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لإبرام العديد من التعاقدات التصديرية.