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تعليم

اخبار التعليم .. بدء التقديم بأقسام آداب عين شمس.. جامعة قناة السويس توفر دراجة لكل طالب ..الفرق بين الانتظام والانتساب بالجامعات.. شروط التحاق طالبات الثانوية بجامعة الأزهر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:37 م
صدى البلد
قسم التعليم
نشر موقع صدى البلد اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم المنشورة اليوم:

بدء التقديم بأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

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